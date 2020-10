Découvrez "J'étais devenu un homme", une chanson inédite de Daniel Balavoine

publié le 23/10/2020 à 06:59

Daniel Balavoine n'a pas livré tous ses secrets. Le 14 janvier prochain, on commémorera les 35 ans de la disparition du chanteur et pourtant un titre inédit fait aujourd'hui son apparition... Cette chanson de 1977 intitulée J'étais devenu un homme était perdue, inconnue et totalement oubliée. Elle refait surface en cette fin d'année 2020 dans une nouvelle intégrale qui sortira le 4 décembre prochain. C'est d'ailleurs grâce au travail sur cette intégrale que cette pépite a été découverte.

En février 1977, Daniel Balavoine entre au Studio Hoche à Paris pour enregistrer son deuxième album. Un disque concept autour de deux frères séparés par le mur de Berlin. Le projet sortira deux mois plus tard sous le nom Les Aventures de Simon et Gunther... Le chanteur a 25 ans. Sa carrière n'a pas encore explosé. Lady Marlène extrait du disque sera d'ailleurs son premier succès radio. Ce qu'on ignorait, c'est que Balavoine avait enregistré un onzième morceau. Un titre écarté du projet de 2 min 31 seulement. Il a été retrouvé dans les multipistes de l'album. Universal préparant une intégrale, ils ont re-numérisé toutes les bandes mixées pour la première fois... et sont tombés sur cet inédit - non finalisé - de Daniel Balavoine.

Le coffret comprendra 16 CD et livret de 48 pages illustré avec des photos rares, un texte inédit de Bertrand Dicale et une préface de Joe Hammer. Toutes les bandes masters ont été nettoyées, renumérisées et re-masterisées en très haute définition sous le contrôle de Andy Scott, l’ingénieur du son historique de Daniel Balavoine. Une belle occasion de redécouvrir sa discographie depuis ses débuts jusqu'à ses grands succès en passant par une captation inédite live de son concert du 13 juin 1982 au Palais des Sports ou la bande originale du film Alors... Heureux ? de Claude Barrois, réédité pour la première fois en CD.