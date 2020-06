Coronavirus : Martin Solveig ne devrait pas remixer avant 2021

publié le 24/06/2020 à 20:38

La pandémie de coronavirus a forcé le DJ français Martin Solveig à annuler toutes ses dates. Il ne fera aucun festival cet été, ni dans les mois suivants. Plus aucune date n'est en effet prévue en 2020.

"Tout est absolument arrêté et a priori je ne devrais pas rejouer avant 2021", a-t-il confié sur RTL. "Après on ne peut pas savoir… Si on a la chance de pouvoir redémarrer un peu avant, je serai là."

Martin Solveig a apporté son soutien aux autres qui sont plus touchés que lui par cette crise sanitaire et économique. "Je ne suis pas particulièrement à plaindre parce que j'ai connu beaucoup d'années bien moins compliquées que 2020. Mais je pense à tous les gens de l'industrie (…) à qui je souhaite beaucoup de courage. Quand ça va se déconfiner, on sera là pour relancer la machine."

Martin Solveig se lance dans les contes pour enfants

Malgré le confinement, le célèbre DJ a continué à travailler, mais pas là où l'on pourrait l'attendre. Il a décidé de mettre sa musique au service des enfants et de lancer une application qui raconte des histoires aux tout-petits.

Ce projet a commencé à germer dans sa tête quand il est devenu papa et que sa fille aînée, Alma, a été assez grande pour écouter des histoires. Almastudio, le nom de l'application, fait d'ailleurs référence à la fillette âgée de 6 ans.

L'avantage de cette application est que même les plus jeunes peuvent l'utiliser sans rester accrochés à l'écran (ce qui n'est pas recommandé pour les enfants) : Almastudio laisse entièrement place au monde imaginaire puisque l'écran devient noir quand l'histoire commence.