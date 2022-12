Comment est né le mythe "Starmania"

Depuis des mois, 70 chanteurs, musiciens et danseurs répètent pour cette grande première de Starmania, l'opéra-rock de Michel Berger et du parolier québécois Luc Plamondon.

Chapeaux étonnants, vêtements futuristes moulants, en cuir noir ou à paillettes : les costumes sont novateurs et les têtes d'affiche, exceptionnelles.

Sur scène, Daniel Balavoine et Nanette Workman, mais aussi France Gall ou encore la chanteuse québécoise Diane Dufresne. Toutes ces étoiles de la chanson, c'est une volonté de la Warner pour faire parler du spectacle.

C’est d’ailleurs un des thèmes de Starmania : l’envie de devenir une star. Au cœur du spectacle, la télévision, qui incarne justement cette ambition, est le narrateur.

Comme l'explique son compositeur Michel Berger dans un reportage de nos confrères de TF1 du 11 avril 1979, cet opéra-rock veut raconter son époque : "1980 est une date très particulière de l'histoire, quand on vit dans le monde dans lequel on vit, il y a vraiment des marques très particulières de ce monde-là".

Nous, on a une trentaine d'années et on a voulu exprimer ce qu'on voit, comment on ressent [le monde dans lequel on vit], dans un spectacle musical. Michel Berger, 1979

Starmania est d'abord un album studio, sorti en 1978, qui rencontre un succès phénoménal. 2,2 millions d'exemplaires sont vendus rien qu'en France.

Deux ans plus tard, la comédie musicale arrive sur scène. La presse est mitigée. Le public est conquis mais on ne se bouscule pas non plus au Palais des Congrès. 100.000 personnes seulement ont vu Starmania en 1979.

Aucune tournée n'est prévue, l’agenda de stars comme France Gall ou Daniel Balavoine ne le permet pas. Mais au fil des années, Starmania devient culte et les chansons, elles, sont inoubliables. Le mythe Starmania est né.

