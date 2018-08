publié le 02/08/2018 à 11:53

La Canadienne de 28 ans, que l'on a pu apercevoir dans la saison 2017 du télé-crochet mythique de la chaîne M6, la Nouvelle Star, a sorti un 4e album studio très personnel. Un disque intime et coup de poing, enregistré en France (une première pour la chanteuse), et paru le 1er juin 2018. Un CD composé de dix morceaux absolument sublimes, qui raviront les fans de l’artiste. Béatrice Martin, de son vrai nom, s'est confiée sur son parcours d'interprète.



"Petite, il y a une fille qui m'a dit 'tu chantes trop du nez, c'est pas possible' (...) 'tu n'as pas une voix qui va résonner et qui va toucher les gens' (...) et cela m'avait traumatisée", se rappelle-t-elle. Des reproches qui ne l'ont pas empêchée de croire en elle et de se forger un caractère musical avec notamment certaines voix qui l'ont accompagnée durant son parcours. "Leslie Feist a marqué les esprits collectifs, dont le mien (...) et Jacques Brel aussi", confie-t-elle.

Cœur de pirate défendra ses nouvelles chansons dès le 26 septembre 2018, sur les routes françaises, et sera notamment à l'Olympia de Paris, le 9 octobre 2018.

