publié le 20/12/2017 à 20:55

C'est le grand soir ! Les 6 finalistes de cette saison de Nouvelle Star vont se défier à coup de chansons afin de décrocher la timbale, à savoir un album enregistré chez Universal sous le label Barclay. Yadam, Slon, Mathieu, Xavier, Kamisa Negra et Lilou vivront donc une soirée charnière de leur carrière ce mercredi 20 décembre pour le premier direct de la saison.



Afin de driver la troupe et sans doute les guider et les rassurer, Shy'm vivra elle aussi un baptême du feu en direct, sans filet si ce n'est son aisance remarquée lors des enregistrement des précédents prime en public. En direct de La Cité du cinéma, les 4 jurés eux-aussi auront un rôle différent de ce qu'ils vivent à l'accoutumé.

Habitués à donner des notes décisive et primordiales pour la suite de l'aventure, Benjamin Biolay et ses compères auront un rôle "consultatif". En effet, en cette soirée spéciale, c'est bien le public qui sera maître en matière de désignation des vainqueurs. Place au show.

Suivez la finale de "Nouvelle Star"

21h38 - Another Brick In The Wall des Pink Floyd se dresse sur le chemin de Slon



21h37 - Slon va être la première à chanter pour les passages finaux...



21h34 - La dernière place en finale va à Mathieu ! Lilou rentre à la maison



21h33 - Xavier va en finale... Suspense entre Mathieu et Lilou. Un gros talent sortira forcément



21h32 - Kamisa Negra est la première à sortir mais le jury a du mal à trouver un deuxième nom... "Il est impossible de départager les 3 autres", explique Benjamin Biolay.



21h30 - Les 4 passages ont été très réussis... Le jury doit dès maintenant en sortir 2 et permettre au deux autres d'aller en finale. Résultat dans une minute



21h27 - Lilou défie Nina Simone sur I Put A Spell On You



21h24 - Xavier, dans un costume brillant, se mesure à Otis Redding et Sittin On The Dock Of The Bay



21h23 - Le jury ne se prononce pas, les candidats et candidates se succèdent. Mathieu a fourni une jolie prestation, Kamisa de son côté est particulièrement à son aise



21h20 - Ça enchaîne vite... Kamisa Negra avec Back To Black d'Amy Winehouse



21h16 - Mathieu passe en premier sur Maroon 5, et This Love



21h13 - Slon et Yadam lancent le live sur Heavy Cross de Gossip



21h11 - C'est parti ! La finale de Nouvelle Star débute... Shy'm arrive tout en déhanché

La grande finale de la #NouvelleStar en direct de la Cité du Cinéma commence maintenant ! Qui sera le grand vainqueur ? pic.twitter.com/zYldLUMitq — Nouvelle Star (@NouvelleStar) 20 décembre 2017

21h02 - Shy'm est en direct pour lancer le "coming next". L'émission démarre dans quelques minutes

20h55 - Dans quelques instants, les 6 finalistes entreront en lice pour la plus grande soirée de leur vie