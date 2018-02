publié le 08/02/2018 à 13:02

L'interrogatoire continue pour Jean Dujardin. Après avoir confirmé la préparation du troisième volet de OSS 117 dans l'émission Quotidien, l'acteur français a révélé de nouvelles informations concernant le projet et le tournage.



Interrogé jeudi 8 février par Yves Calvi dans Laissez-vous tenter, l'interprète de l'agent secret Hubert Bonisseur de La Bath reste d'abord évasif. Puis il finit par céder : "Pour l'instant, le projet est en écriture. On verra pour le tournage au début de l'année prochaine, au premier trimestre 2019". L'acteur de 45 ans espère que "tout le monde suivra et qu'il y aura la même équipe" pour la suite de la trilogie.

Face à l'engouement des fans après les deux premiers films, le choix d'une suite ne s'est pas fait sur un coup de tête pour Jean Dujardin. "C'est un plaisir d'acteur et je ne marche qu'à ça. À un moment, on se pose des questions et on se dit 'est-ce qu'on ne retournerait pas dans cette salle de jeu'."

Comparant son personnage à James Bond, le comédien estime "qu'il y a encore plein de choses à dire" sur l'agent OSS 117. Après l'Égypte et le Brésil, le lieu de tournage du troisième film reste encore un mystère.

