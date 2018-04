publié le 03/04/2018 à 11:28

C'est l'un des romans les plus attendus de ce printemps. Le nouveau thriller de Bernard Minier, intitulé Sœurs sort jeudi 5 avril en librairie. L’occasion pour les lecteurs de découvrir cette cinquième enquête avec le commandant Servaz, personnage fétiche de l'auteur.



Mai 1993, Alice et Ambre, deux sœurs âgées respectivement de 20 et 21 ans sont retrouvées mortes, attachées à deux troncs d'arbres et vêtues de robes de communiantes. Une étrange affaire que doit résoudre à l'époque Martin Servaz, toute nouvelle recrue de la PJ de Toulouse. Les deux sœurs étaient des fans d'un auteur de polar sulfureux, Erik Lang, or l'un de ses romans s'appelle La Communiante et comporte une scène de crime identique.

Bernard Minier signe un suspense noir, vénéneux et limpide, riche de thèmes multiples et envoûtants. À commencer par le lien particulier qui se noue parfois entre un lecteur et un auteur, pour le meilleur ou le pire. "Le lecteur est toujours seul avec l'auteur, donc c'est un lien beaucoup plus direct beaucoup plus intime. [...] Avec nos romans, on entre dans l'intimité de nos lecteurs."

