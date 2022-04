Clara Luciani rayonne, Pomme chante Céline Dion... RTL vous fait vivre le Printemps de Bourges

La 46ème édition du Printemps de Bourges était particulièrement riche. Le 21 avril mettait à l’honneur celle qui a été sacrée Album RTL de l’année, Clara Luciani qui a offert au public du festival une formidable leçon. À presque 30 ans, la chanteuse, sacrée Album RTL de l’année, rayonne. Porté par le succès de son deuxième disque baptisé Cœur, Clara Luciani est arrivée sur la scène dans un tailleur pantalon scintillant en chantant pour chanter L’amour, toujours avec quatre musiciens et trois choristes. Son patronyme était inscrit dans une énorme structure gonflable en fond de scène. Voilà pour le décor.

Le disco-rock de Clara Luciani nous a renversé. Pendant 1h30, elle a mis des paillettes dans nos vies. Tour à tour langoureuse sur Mon Ombre. Conquérante sur Nue. Séductrice dans une reprise d’I Feel Love de Donna Summer. Elle ralentit la cadence pour Sad & Slow. Pied au plancher, elle enchaîne les titres avec une joie de vivre contagieuse. Grande anxieuse, Clara Luciani apparaît surtout transformée sur cette tournée, dans un lâcher-prise total.

Juste avant, c’est Eddy de Pretto qui a fait lui aussi sensation à Bourges dans un style plus percussif et percutant. Le kid de Créteil a déboulé en débardeur blanc, jean et casquette sur l’excellent Freaks extrait de son deuxième disque moins urbain, plus chanté. Transformation scénique réussie. Eddy de Pretto bouffe toujours la scène mais apparaît plus attachant.

N'oublions pas la chanteuse Pomme qui a rendu hommage au répertoire de Céline Dion. Une chanteuse folk à l’image chic qui reprend la super-star de la variété ! Pomme s’est entichée du Québec il y a quelques années, elle y a rencontré la chanteuse Safia Nolin qui lui a fait écouter Céline Dion autrement, sans l’apparat et sans idée reçue.

Dans ce spectacle inédit, elles chantent Céline Dion, juste avec leurs guitares. Elles ont imaginé un spectacle presque théâtral comme si elles étaient au coin du feu. On entend des archives de Céline Dion. Pomme et Safia chantent autour d’une table en bois. Et des micros sensibles captent ce moment suspendu d’épure musicale.

Juliette Armanet, Vianney, Dutronc...

À écouter Juliette Armanet et Vianney en concert au Printemps de Bourges 2022 06:31

La veille, c'est Juliette Armanet que nous sommes allés applaudir. Une claque ! Cinq mois après la sortie de Brûler le feu, son deuxième album, Juliette Armanet a renversé le grand chapiteau. Elle est arrivée dans une tenue noire élégante, une rose rouge à la main qu’elle a fait tournoyer.

Entourée de cinq musiciens, Juliette Armanet ne s'est pas économisée. Elle s’est éloignée de son piano, danse beaucoup, virevolte, termine Qu’importe à genoux. Elle s'est métamorphosée en showgirl, une femme de scène qu’elle n’était pas tant sur sa première tournée grâce à des arrangements disco-funk et une énergie débordante.

Vianney lui a succédé sur scène. Le chanteur vient de remplir cinq Bercy. Il a débarqué seul à la guitare, comme à son habitude. Au-dessus de sa tête, des filaments colorés s’entrecroisaient. Pour la première fois, Vianney était accompagné de musiciens. Ils sont arrivés sur des promontoires qui avançaient comme par magie. Ses arrangements de cordes sublimes sur Fils à Papa ou Pas là. La scénographie était très graphique et moderne. À 31 ans, Vianney est devenu un chanteur populaire tout en restant incroyablement généreux et sympathique sur scène.

L'ouverture du festival s'est, elle, déroulée en compagnie des Dutronc père et fils et Gaëtan Roussel.

À écouter Les Dutronc père et fils et Gaëtan Roussel sur la scène du Printemps de Bourges 06:32