publié le 28/03/2018 à 13:11

Poids lourd de l'industrie du disque, le rappeur Maître Gims signe son retour en musique. Il publie Ceinture noire, son troisième album solo composé de 40 titres inédits, comme la chanson Tant Pis.



Maître Gims frappe fort une nouvelle fois et affiche son ambition débridée. L'ensemble est ultra efficace avec des mélodies redoutables et des styles variés : rap, variété, rythmes latinos ou afros. Le rappeur aux lunettes noires ouvre encore plus son horizon. "Ce troisième album est vraiment important, confie l'artiste sur RTL. J'aspire à une carrière comme un Johnny, j'aimerais prétendre à cela plus tard."

Avec ce nouvel album, Maitre Gims revendique son envie de plaire au plus grand nombre. Un artiste populaire, à la fois rappeur et chanteur. C'est pourquoi il invite Vianney pour un duo aux accents de tube de l'été. "J'ai l'impression que c'est l'inverse de moi. Il me fascine, il m'intriguais tellement que je voulais le rencontrer", explique la star.

L'ancien membre de la Sexion d'Assaut donnera le coup d'envoi de sa tournée le 17 novembre prochain à Epernay et passera par le Stade de France le 28 septembre 2019.

Ambiance pop romantique avec le groupe Cats On Trees

À retrouver également dans les bacs, le deuxième album du duo Cats on Trees, intitulé Neon. Un réjouissant exercice de pop romantique et mystique, où les chats toulousains publient dix morceaux mieux produits et plus aboutis. Un disque où le chant de Nina Goern est plus nonchalant et la production toujours vaporeuse.



Légèreté, optimisme et solitude traversent cet opus où Nina et Yoann se sont encore plus rapprochés, comme un frère et une sœur. Une fusion amicale et musicale probablement liée au fait qu'ils sont tous les deux enfants uniques. "Quand on était petits, on passait notre temps à écouter des disques, à jouer sur nos instruments de manière très isolée. On s'est épanouis à travers la musique".



Le groupe Cats on Trees sera en tournée à partir du mois d'avril 2018, avec notamment une date le 16 mai prochain à la Cigale à Paris.