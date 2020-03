"The Voice" : Amel Bent cloue le bec de Pascal Obispo

publié le 15/03/2020 à 11:29

Toni, candidate de The Voice 2020, membre de l'équipe d'Amel Bent, a fait changer d'avis Pascal Obispo qui, lors des auditions à l'aveugle, n'avait pas été convaincu par la jeune femme.

La jeune femme, opposée à Isilde pour cette battle, a offert une prestation démente sur Toute la musique que j'aime de Johnny Hallyday. "On peut prendre une chanson du Taulier et s'amuser, et faire se lever la foule", a réagi Amel Bent à la fin du duo, et juste avant de choisir Toni, qui sera donc présente pour les KO.

Pascal Obispo a été "malmené" pendant cette battle puisqu'Amel Bent n'a pas hésité à venir le taquiner. Il a fini par reconnaître le talent de chanteuse de Toni ainsi que le talent de coach de sa collègue : "Tu as fait le show comme tu sais faire, et t'entendre chanter des notes, simplement avec l'énergie, avec la voix et la puissance, je suis sous le charme."

#TheVoice

"C'est ça The Voice !" ✌️@amel_bent a bien coaché ses 2 talents : Isilde et Toni nous offrent une Battle DÉ-MENTE 😱

La suite des Battles, c'est samedi sur @TF1 & @MYTF1 ! pic.twitter.com/wdpanbvdlj — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) March 12, 2020