Calogero : "'Prendre racine' est le plus gros succès de l'album 'Calogero'"

publié le 18/08/2020 à 10:00

En 2002, Calogero sort son album Calogero. Vous vous rappelez peut-être de cette pochette où l'artiste pose chemise ouverte avec son prénom tatoué sur le corps. C'est son deuxième disque et un immense succès avec 1 million d'exemplaires vendus et 104 semaines de présence au top album.

"Je vivais encore chez ma meilleure amie Delphine et je me rappelle avoir fait le couplet de Prendre racine dans son salon. J'écoute beaucoup de Jeff Buckley à cette époque-là et Prendre racine est venu assez vite et c'était une chanson qui paraissait assez compliquée, qui n'était pas du tout vouée à être un succès", démarre Calogero au micro de RTL.

"Le truc rigolo dans cet album, c'est que tout le monde pense que le plus gros succès c'est en En apesanteur, mais en fait c'est Prendre racine. Elle n'est pas légère du tout, elle parle de la différence, elle dit tout et rien cette chanson, on la comprend et on ne la comprend pas", poursuit-il.

> Calogero - Prendre Racine