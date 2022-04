BTS snobés aux Grammys 2022 ? Les fans mécontents (mais optimistes pour l'avenir)

On ne peut pas gagner tous les ans, mais cette sagesse peut parfois - et on les comprend - échapper aux fans les plus dévoués. Le groupe coréen BTS était à l'affiche de la 64e cérémonie des Grammy Awards à Las Vegas ce 3 avril 2022. Malgré une énième nomination, les garçons les plus populaires de la scène musicale contemporaine n'ont pas décroché de statuette dorée, provoquant la frustration de nombreux fans de la BTS ARMY. Une déception, voire une colère, qui n'a pas pu échapper aux utilisateurs des réseaux sociaux tant l'ARMY est influente sur ces plateformes.

Cette année, le groupe était nommé dans la catégorie Meilleure performance pop pour un groupe ou duo pour Butter. C'est finalement Kiss Me More de Doja Cat et SZA qui l'a emporté. Pour se consoler, les fans ont pu profiter d'une performance du groupe sur scène. Un show presque surprise puisque le groupe n'était pas encore sûr de pouvoir se produire comme prévu à cause du Covid. L'un des membres des BTS, Jungkook, avait en effet été testé positif en arrivant aux États-Unis.

Mais plutôt que de se concentrer sur la déception, autant penser aux éventuelles bonnes nouvelles pour l'avenir : les garçons de BTS ont évoqué, sur le tapis rouge, quelques collaborations qu'ils adoreraient faire dans les prochaines années. Suga a expliqué qu'il aimerait travailler avec Lady Gaga quand V suggérait Olivia Rodrigo. J-Hope avait une préférence pour J. Balvin et RM a répondu Snoop Dogg. Autant de bouteilles à la mer lancées cette nuit. La collaboration avec Lady Gaga pourrait être la plus plausible. La chanteuse américaine a déjà travaillé avec le girlsband BLACKPINK pour le titre Sour Candy. Et V a été surpris en pleine discussion avec la diva en marge de la soirée...