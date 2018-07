Black M. et Lady Gaga font l'actualité musicale

publié le 27/10/2016 à 10:27

L'actualité musicale est marquée par le rappeur Black M., qui sort vendredi 28 octobre l’album Éternel insatisfait, deux ans après un premier disque écoulé à 800.000 exemplaires. Il contient 19 chansons, taillées pour le succès avec des titres urbains et d'autres plus dansants, produits et grand public comme le morceau d’ouverture Je suis chez moi.



"Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi", chante Black M. dans ce titre. Une réponse en musique à la polémique de mai dernier : Black M. devait chanter aux commémorations du centenaire de la Bataille de Verdun mais après une levée de boucliers la mairie avait annulé le concert. Le rappeur a écrit ce texte dans la foulée de l'événement.



Black M. est une des stars des cours de récréation et il se dit très surpris par son succès. "Je veux populariser la musique urbaine. Le rap a beaucoup changé", raconte Black M. Dans une de ses nouvelles chansons, il demande: "Suis-je exemplaire ? Si je ne le suis pas veuillez m'excuser". Il débutera une nouvelle tournée le 1er avril avec un passage programmé à Paris Bercy le 2 décembre prochain.

Lady Gaga sort son cinquième album "Joanne"

La chanteuse Lady Gaga a publié son cinquième album studio vendredi 21 octobre. Il s'intitule Joanne, le prénom d'une de ses tantes, décédée à l'âge de 19 ans d'un lupus, maladie dont souffre également la chanteuse. Ce nouveau disque est le plus épuré de la new-yorkaise. Il y a deux ans sur RTL, Lady Gaga expliquait qu'elle "voulait enlever ses perruques". C'est chose faite, la chanteuse de 30 ans se met à nu sur cet album avec par exemple le titre Just Another Day.

> Lady Gaga - Just Another Day (Lyrics Video)

On est loin de la pop lisse des débuts de Lady Gaga : pas de sons électros et encore moins de voix trafiquée. Avec Joanne, Lady Gaga abandonne l'excentrique pour l'électrique. Ce nouvel album propose 14 morceaux pop-rocks, produits par l'anglais Mark Ronson. Déroutants, bruts, rugueux, ils sont une véritable démonstration vocale pour Lady Gaga, qui se réinvente. Deux ans après son album de reprises jazz, Lady Gaga surprend encore. Ce nouvel album a le mérite d'avoir de l'âme et du relief, mais aucun concert n’est prévu pour le moment.