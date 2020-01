Aya Nakamura à l'affiche de Coachella, la programmation du festival dévoilée

publié le 03/01/2020 à 15:33

C'est la consécration pour Aya Nakamura. L'artiste féminine, régulièrement dans les tops écoute en France et à l'étranger, ne cesse son ascension.

Après avoir marqué l'année 2019 avec ses tubes, l'interprète de Djadja prendra la route des États-Unis en avril prochain. À l'affiche du festival le plus hype de l'année, elle fait partie des rares français à avoir la chance de se produire à Coachella.

Aya Nakamura est la femme française la plus streammée en 2018 et 2019 et est la seule frenchie à avoir trois singles certifiés diamant sur un même album. Une popularité qui lui ouvre les portes de la Californie où la chanteuse de La dot et Pookie se produira sur la mythique scène de Palm Springs les samedi 11 et 18 avril aux côtés de Travis Scott, Mika ou Carlie Rae Jepsen. De quoi ravir les fans de l'artiste qui ont exprimé leur joie sur Twitter.

De grandes têtes d'affiche

Et à propos des têtes d'affiche du festival, les rumeurs disaient vrai. Il s'agit bien de Rage Against the Machine (après 9 ans sans concerts), Travis Scott et Frank Ocean. Pour sa 21e édition Coachella a dévoilé son très attendu line-up et le moins que l'on puisse dire c'est qu'une fois de plus, c'est prometteur.

Lana Del Rey, Thom Yorke, Calvin Harris ou encore Disclosure seront, entre autres, présents les week-ends du 10-12 et du 17-19 avril sur la très prisée scène du désert californien. De nombreux rappeurs ont également obtenu leur entrée. Parmi eux, Lil Nas X, 21 Savage ou DaBaby pour ne citer qu'eux.

Une programmation qui une fois de plus a affolé les festivaliers puisque le premier week-end est déjà complet, comme l'a annoncé le compte Twitter du festival. Les préventes pour le week-end du 17 au 19 avril seront disponibles lundi 6 janvier, il faudra être rapide.

Weekend 1 is sold out 🌴 Register for Weekend 2 presale at https://t.co/x8PRTb12Eh. Presale starts Monday 1/6 at 12pm PT pic.twitter.com/QPRYnJVe9P — Coachella (@coachella) January 3, 2020