publié le 13/04/2019 à 13:02

L'édition 2019 du festival Coachella se déroule les week-ends du 12 au 14 et du 19 au 21 avril. Et comme chaque année, la crème de la scène musicale internationale sera présente pour une série de prestations toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Cette année encore, les têtes d'affiche sont nombreuses et notamment les Français. En effet, DJ Snake, Christine and the Queens, Charlotte Gainsbourg ou encore Jain font partie de la programmation.



Côté stars internationales, il y aura Ariana Grande, Kid Cudi ou encore Childish Gambino. Le rappeur, Donald Glover de son vrai nom, a présenté vendredi, son film "Guava Island", d'une durée de 54 minutes, avec Rihanna au casting. Pour le reste, comme chaque année, des dizaines de concerts sont prévus pour le 20e anniversaire du festival.

Pour la neuvième année consécutive, YouTube retransmet en haute définition un direct exclusif des performances. Les internautes qui n'ont pas la chance de pouvoir se rendre dans le désert d'Indio en Californie pourront vivre l’événement comme s'ils y étaient en s'abonnant au compte de Coachella, qui diffuse les concerts sur trois chaînes, ou en se rendant directement sur le site officiel.

Des vidéos et des images inédites

> Coachella 2019 LIVE Channel 1

La plateforme YouTube offre également de nouvelles fonctionnalités permettant aux utilisateurs d'avoir accès à un contenu de vidéos et images inédites tout au long du week-end. La vidéo à la demande fournira des récapitulatifs de faits marquants qui ont rythmé le festival.



Afin de suivre au mieux les concerts, le site internet du festival Coachella a prévu un calendrier détaillé des concerts par jour et par heure. Notez qu'il y a un décalage horaire de 9 heures entre la France et la Californie. Par exemple, si un concert est prévu à 15h30 (heure locale), il sera en direct sur internet à 00h30 en France. Les plus férus devront donc s'accrocher pour suivre la totalité du festival depuis leur salon.