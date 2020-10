Placebo : comment est née la grande histoire d'amitié avec Francis Zégut

publié le 08/10/2020 à 08:15

Brian Molko et Steve Hewitt se croisent dans un Burger King à Lewisham en Angleterre au milieu des années 90. Ils jouent dans des pubs avant de rencontrer Stefan Olsdal dans le métro londonien. Placebo est né.

L'histoire entre Francis Zégut et le groupe britannique commence elle en 1996, sur RTL. L'animateur séduit par la tessiture unique de la voix du chanteur Brian Molko diffuse alors des titres de leur premier album sur les ondes, Nancy Boy, Teenage Angst ou 36 Degrees.

Il va alors souvent les rencontrer lors d'interviews et de fil en aiguille se lier d'amitié avec eux. Chaque fois que le groupe passe par Paris, l'animateur surnommé "daddy cool" par Brian Molko et Stefan Olsdal va les rejoindre à leur hôtel ou en coulisses. C'est l'occasion devant un verre et un ordinateur portable d'évoquer des souvenirs musicaux, des passions, des réflexions communes. Et surtout de parler musique, de leur passion pour Jeff Buckley entre autres ou de découvrir ces "pépites" que Francis Zégut a le talent de dénicher, comme Seven Nation Army des White Stripes.

Une session acoustique mémorable pour RTL2

Placebo va même enregistrer en 2003, pour Pop-Rock Station, l'émission que Zégut anime depuis le début des années 2000 sur RTL2, une session acoustique de trois titres et dont la version de Special K deviendra un bonus sur le CD single de Bitter End. Un titre à découvrir ou à redécouvrir à la fin du podcast.

Comme Muse, Coldplay ou Radiohead, Placebo est un groupe des années 90. Certains ont rempli des stades, en se perdant parfois. Et si d'autres vont continuer à créer, Placebo n'est plus le même. Notamment après le départ de Steve Hewitt en octobre 2007 pour "divergences musicales et personnelles". Plus de nouvelle musique depuis des années, juste des tournées de festivals et un site internet où le groupe propose Lost Tapes, une série d'enregistrements de concerts et des masques de protection, accessoires désormais de notre époque.

>> Memories by Zégut, une série de 6 podcasts exceptionnels, présenté par Francis Zégut. L'animateur de RTL2 revient sur les groupes qui l'ont marqué (Metallica, AC/DC, Sigur Rós), partage des anecdotes incroyables, se livre comme jamais. Le Gandalf des ondes vous embarque dans un périple musical pied au plancher.