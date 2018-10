Le pansement connecté qui détecte les infections bientôt sur le marché

publié le 14/10/2018 à 08:30

La start-up française Spinali Design, basée à Strasbourg a mis au point avec des chercheurs de l'Inserm un pansement capable d'alerter dès qu'un début d'infection se développe. Il ressemble à un pansement classique, un peu plus épais dans son centre, car il abrite évidemment un peu d'électronique, des capteurs et une toute petite batterie. Le tout faisant la taille d'un timbre poste.



Ces capteurs permettent de repérer et d'alerter dès qu'il y a un début d'infection. Soit ils repèrent la présence d'agents pathogènes, soit ils constatent une hausse de la température corporelle.

> Pansement connecté FR

Le pansement connecté donne l'alerte via une application soit sur le smartphone de la personne qui porte le pansement soit sur celui du personnel soignant. En plus d'alerter, il est aussi capable, dès qu'il a repéré le début d'infection, de commencer un traitement afin d'empêcher la progression de l'infection.

Ce pansement est destiné aux plaies importantes, par exemple pour la surveillance d'un grand brûlé ou bien chez des malades immuno-déprimés qui peuvent être sujets plus facilement à des infections. L'intérêt est de ne pas à avoir à ôter régulièrement le pansement pour voir ce qu'il se passe en dessous, donc de moins mobiliser le personnel médical. Cela permet d'agir le plus vite possible en cas de problème, puisqu'on sait que dans le cas d'une infection, plus on commence le traitement tôt, plus il y a de chances de l'enrayer rapidement.



Ce pansement connecté devrait arriver sur le marché dans le cadre préventif, c'est à dire de détection des infections, à la fin de l'année prochaine au prix de 20 à 30 euros. Ce n'est pas donné mais c'est un produit tout nouveau et très innovant. La version avec fonction curative, c'est à dire pour soigner l'infection arrivera plus tard sur le marché.