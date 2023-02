Vincent Cassel juge que "si les hommes deviennent trop féminins, il va y avoir un problème"

C'est une sortie qui fait beaucoup réagir. Interrogé par le média britannique The Guardian à l'occasion de la sortie de la série Liaison sur Apple TV, Vincent Cassel a estimé que "si les hommes deviennent trop féminins, il va y avoir un problème".

Un reproche qui s'appuie selon lui sur l'image renvoyée par les acteurs dans les films d'action hollywoodiens et sur les réseaux sociaux. "Instagram et TikTok sont remplis de gens qui donnent des fausses images. Les hommes devraient être ainsi, les femmes devraient être ainsi. Vous voyez ? C'est un fantasme absolu de ce que la sexualité devrait être", explique-t-il, avant de défendre... Andrew Tate, un influenceur arrêté en Roumanie dans le cadre d'une enquête pour "viol, trafic d’êtres humains et constitution d’un groupe criminel organisé", pour appuyer ses propos.

"Il dit beaucoup de choses qui sonnent vraiment problématiques, surtout quand on voit d'où il vient, mais au milieu de tout ça, il dit des choses qui sont réellement intéressantes, parce qu'il veut défendre la masculinité", lance Vincent Cassel qui ajoute qu'aujourd'hui, il est "presque honteux d'être un homme de nos jours".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info