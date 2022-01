VIDÉOS - Les Grosses Têtes : Sébastien Thoen s'enflamme avec le public

Sébastien Thoen de plus en plus apprécié aux Grosses Têtes

Dans l'émission du 27 janvier 2022, Sébastien Thoen était en feu ! Arrivé à l'été 2021 au sein de l'équipe de Laurent Ruquier, le comédien est de plus en plus à l'aise dans l'émission. Entre vannes, franches rigolades et clashs, Sébastien Thoen ne s'arrête jamais.

Mais si l'humour reste chez lui un talent indéniable, il n'oublie pas pour autant de répondre aux questions ! Et quand c'est le cas, la folie s'empare du Grand Studio... Exemple frappant dans l'émission du jour, quand Sébastien Thoen réussit à répondre à une question concernant la littérature italienne. Scène de liesse à venir...

Une victoire célébrée comme il se doit, en entamant un tour du studio. S'ajoute à cela un public en feu, scandant le nom de Sébastien Thoen... Mais après la folie, les Grosses Têtes, François Berléand en tête, étaient curieux de savoir comme cette réponse lui était venue...

Les Grosses Têtes du jour de Laurent Ruquier

Découvrez Les Grosses Têtes du jeudi 27 janvier 2022 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête qui bourre les Bouffes du Nord avec son Soir du Gala et qui aime tellement les jeux qu’elle vient nous voir de temps en temps : Vincent Dedienne.

Une Grosse Tête qui brille au cinéma, au théâtre, à la radio et au-dessus du crâne : Gérard Jugnot. Une Grosse Tête dont le mari qui suit la Crise Ukrainienne la surnomme "Arielle DombaSS" : Arielle Dombasle. Une Grosse Tête qui joue Par le Bout du nez au théâtre et qui a la réponse sur le bout de la langue à la radio : François Berléand.

Une Grosse Tête qui, depuis qu’elle vient dans l’émission, ne peut plus chanter La vie ne m’apprend rien : Liane Foly. Et enfin, une Grosse Tête qui, pour un bon mot, pourrait déclencher une guerre à elle toute seule : Sébastien Thoen.

