Les Grosses Têtes : Stéphane Plaza et Arielle Dombasle se confient sur leur cambriolage

Cambriolé le week end dernier alors qu'il était en tournage, Stéphane Plaza était aux Grosses Têtes ce mardi 18 janvier 2022. Évidemment, impossible d'esquiver le sujet, mais toujours avec légèreté. "Arielle Dombasle m'a dit qu'ils allaient revenir pour piquer le reste", s'amuse rapidement l'animateur préféré des Français.



"D'habitude, c'est vous qui les organisez les visites d'appartements", renchérit alors Laurent Ruquier, provoquant les rires du public et de ses Grosses Têtes. Une mauvaise expérience qui rappelle d'ailleurs à Arielle Dombasle, qu'elle aussi, a été victime d'un incident similaire il y a quelques temps... Et sa conclusion est simple : "on ne retrouve jamais rien".

Avant de passer aux premières citations, Stéphane Plaza fait l'inventaire de ses pertes. "Ils ont même pris mes slips !". Il semble même qu'un string éléphant, présent dans l'appartement, ait disparu... Affaire à suivre !

Les Grosses Têtes du jour de Laurent Ruquier

Découvrez Les Grosses Têtes du mardi 18 janvier 2022 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête qui a si bien présenté le 20h qu’on n’a plus besoin de la présenter à 15h30 : Christine Ockrent.

Une Grosse Tête qui évite de mettre un bonnet blanc afin de ne pas être confondue avec un coton-tige : Arielle Dombasle. Une Grosse Tête dont les cambrioleurs qui voulaient voler sa bibliothèques sont repartis bredouilles : Stéphane Plaza. Une Grosse Tête qu’on n’aura pas besoin de paparazzier pour savoir qu’elle forme un couple magique avec Stéphane Plaza : Valérie Mairesse.

Une Grosse Tête qui supporte le PSG dans le foot et Le Petit Marseillais dans les courses de caisse à savon : Florian Gazan. Et enfin, une Grosse Tête qui va nous faire revenir au théâtre "Par le bout du nez" : François Berléand.

