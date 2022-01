Les Grosses Têtes : l'éloge funèbre de Sébastien Thoen pour Laurent Ruquier

Dans l'émission des Grosses Têtes ce 20 janvier 2022, il était question de savoir quelle Grosse Tête pourrait accompagner Laurent Ruquier jusqu'à ses derniers souffles. Et si Christine Bravo semblait bien partie, c'est finalement Sébastien Thoen qui a été choisi.

"Si je meurs, je veux bien, Mr Thoen, que ce soit vous qui fassiez l'éloge funèbre, plaisante l'animateur des Grosses Têtes. Vous feriez ça pour moi ?". "Avec plaisir" répond rapidement Sébastien Thoen, qui ne se doute pas que Laurent Ruquier va lui demander d'improviser quelques phrases, en pleine émission.

"C'est là qu'on va voir ton talent d'impro, escroc, je sais que tu écris tout avant habituellement", se moque alors Max Boublil en fixant du regard l'humoriste. La suite n'est que poésie et commence par : "Laurent Ruquier, né au Havre en 1912, a traversé les époques..."

Découvrez Les Grosses Têtes du jeudi 20 janvier 2022 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête qui, depuis qu’elle vit sur une péniche a une vie beaucoup plus "Seine" : Christine Bravo.

Une Grosse Tête qui va faire la connaissance de Christine Bravo et cette fois c’est elle qui risque de prendre : Max Boublil. Une Grosse Tête dont les propos n’engagent qu'elle mais font rire tout le monde : Sébastien Thoen. Une Grosse Tête qui s’est plus cultivée en 5 ans de Grosse Tête qu’en 20 ans d’Air-France : JeanFi Janssens.

Une Grosse Tête dont les albums sont utilisés en agriculture pendant les périodes de sécheresses : Elie Semoun. Et enfin, une Grosse Tête qu’il vaut mieux avoir en photo plutôt qu’à table, sauf qu’elle rentre plus facilement à table que sur la photo : Bernard Mabille.

Jouez avec les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut-être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.

- Qu'est que vous nous chantez là ?

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.

Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75 euros).

Bonne chance à tous !



"6 Grosses Têtes, 5 Fake News"

Venez défier Les Grosses Têtes ! Découvrez quelle Grosse Tête dit la vérité au milieu des Fake News balancées par les autres...

Inscrivez-vous dès maintenant sur rtl.fr.

Participez à "Qui est qui ? / Qui fait quoi ?" ! Laurent Ruquier attribue à tour de rôle, une personnalité à chaque Grosse Tête.

Cette dernière doit expliquer ce que fait cette personnalité dans la vie ou pourquoi elle fait l'actualité. La dernière Grosse Tête en lice gagne !

À vous de miser sur la bonne Grosse Tête.