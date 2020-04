publié le 01/04/2020 à 15:15

À la suite à la disparition de Pierre Bénichou le mardi 31 mars 2020, Laurent Ruquier et ses Grosses Têtes ont tenu à lui rendre hommage lors d'une émission spéciale. Nous vous proposons également de nombreux moments de l'émission avec celui que l'on appelait Pedro, le Roi du Tango, dans un podcast dédié, mais aussi une vidéo consacrée à Pierre Bénichou.

En attendant le replay de l'émission, découvrez Les Grosses Têtes du mercredi 1er avril 2020. Autour de Laurent Ruquier aujourd'hui, une Grosse Tête qui a souvent entendu Pierre lui chuchoter à l’oreille : "Je sens que ça va rentrer comme papa dans la bonne " : Valérie Mairesse. Une Grosse Tête que Pierre tripotait régulièrement en lui disant : "Ce n’est pas l’homme qui touche, c’est le couturier" : Caroline Diament.

Une Grosse Tête qui retiendra cette phrase de Pierre : " Moi j’aurai aimé être une femme, mais y’a trop d’entretien " : Arielle Dombasle. Une Grosse Tête argentine qui avait signé un portrait de Pierre Benichou dans Libération et qui sait qu’on perd aujourd’hui bien plus qu’un roi du tango : Marcela Iacub. Une Grosse Tête de qui Pierre avait dit : " Il a de la plume et pas seulement dans le cul " : JeanFi Janssens et enfin une Grosse Tête que Pierre définissait à ses débuts comme " le petit beur qui n’a pas lu " : Steevy Boulay.

