À l'époque où il était ministre, Bernard Tapie a eu des idées noires, au point de penser au suicide. Il explique cette situation de crise dans Le Divan de Marc-Olivier Fogiel. L'émission de France 3 qui accueille des personnalités publiques afin qu'elles se confient sur leur vie privée, reçoit, ce mardi 28 février, l'homme d'affaires et ancien ministre de Mitterrand.



Bernard Tapie raconte cette période sombre pendant laquelle il a donc pensé à mettre fin à ses jours. Il revient notamment sur l'accumulation des sanctions qui pesaient contre lui et qui ont participé à cet état d'esprit. "Plus le droit de faire de sport, plus le droit de faire de politique, plus le droit de faire d'affaires, ils m'avaient même interdit le droit de paternité", tout cela ajouté au fait de voir ses enfants revenir en pleurs de l'école le soir, "ça ne pouvait pas durer", confie-t-il.

Sa femme avait caché son pistolet pour qu'il ne s'en serve pas

Mais s'il n'est pas passé à l'acte irréversible, c'est parce que sa femme "avait prévu le coup, donc ça ne s'est pas fait". Elle a en effet caché le pistolet de Bernard Tapie, afin qu'il ne s'en serve pas sur lui. Mais "ça se trouve, je l'aurais pas fait, poursuit-il, mais il se trouve qu'il n'y était pas (le pistolet, ndlr), donc ça s'est pas fait".