Michèle Bernier est invitée du Divan. Après Florent Pagny, Sheila, Joey Starr, Franck Dubosc ou Charlotte de Turckheim, c'est au tour de l'humoriste de se prêter au jeu de l'émission de France 3. La comédienne aux multiples rôles, au cinéma, à la télévision ou au théâtre s'allonge ce mardi 14 février, à partir de 23h10, sur Le Divan de Marc-Olivier Fogiel. À 60 ans, si Michèle Bernier est une comédienne française reconnue, elle est également - et premièrement - humoriste.



Une vie qu'elle détaillera un peu plus dans cette émission, avec des confidences sur son père, sur certains préjugés, notamment sur le physique, ou sur ses ressentis amoureux. Michèle Bernier se souvient de son père, Le Professeur Choron, cofondateur de Charlie Hebdo, décédé en 2005. "Pour moi, c'était mon papa et un papa qui m'aimait infiniment", confie-t-elle.

Et d'aborder ensuite le thème des préjugés, sur les femmes, contre lesquels l'humoriste n'hésite pas à s'agacer. "C'est comme si être ronde était une anormalité, je ne vois pas pourquoi", explique-t-elle. "L'avantage de vieillir c'est qu'au bout d'un moment on peut dire 'allez vous faire foutre', je suis comme je suis, si ça ne vous plait pas c'est pareil", lance Michèle Bernier, avant de conclure : "Soyez ce que vous avez envie d'être".

Michèle Bernier dans Le Divan, le mardi 14 février à 23h10, sur France 3.