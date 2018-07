publié le 28/10/2017 à 23:54

Les candidats de Danse avec les stars ont mis le feu au parquet de danse. Le troisième prime de l'émission était placé sous le signe de la "Crazy Night" et était présenté conjointement par Sandrine Quétier et Laurence Boccolini, qui accueillait les candidats dans la "red room".



Arielle Dombasle, Camille Lacourt, Élodie Gossuin, Agustin Galiana, Sinclair, Lenni Kim, Joy Esther, Tatiana Silva et Hapsatou Sy ont tous rivalisé d'ingéniosité et d'énergie pour donner la performance la plus folle de la soirée. Malgré leurs efforts, Hapsatou Sy et son danseur Jordan Mouillerac n'ont pas été retenus pour la suite de la compétition et ont dû faire leurs adieux à la piste de Danse avec les Stars.

Agustin Galiana et sa partenaire Candice Pascal ont particulièrement ébloui le jury autant que les téléspectateurs et sont parvenus à s'assurer facilement une place pour l'émission de la semaine prochaine. Les candidats ont une nouvelle fois démarré la soirée avec une danse endiablée au côté des juges (Fauve Hautot, Jean-Marc Généreux, Chris Marques et Nicolas Archambault).

Un début de soirée très sensuel

Agustin Galliana ouvre la compétition avec sa partenaire Candice Pascal, dans une danse très sensuelle. Pour cette ouverture, les deux danseurs n'ont pas hésité à s'échanger un baiser, ce qui a particulièrement plu aux téléspectateurs. Le duo a compliqué les choses en dansant autour de murs mobiles, qui évoluaient avec eux tout au long de la performance. Leur danse sensuelle et sexy leur permet d'engranger 36 en artistique et 30 en technique.

Le nageur Camille Lacourt et sa partenaire Hajiba Fahmy ont eux aussi décidé de mettre le feu au plateau de l'émission en s'échangeant un baiser long et langoureux pendant leur danse contemporaine, terminant par un porté magnifique. Une mise en bouche qui a séduit aussi bien le jury que les téléspectateurs, qui ont salué la performance. Au final, Camille Lacourt obtient 31 pour la note artistique et 25 pour la note technique.



Tatiana Silva et son danseur Christophe Licata se sont lancés un défi, celui de danser dans un espace restreint. Ils ont donc effectué leur tango argentin dans un cercle tracé au laser, ce qui a plus que séduit les jurés, qui ont décidé de leur attribuer un total de 60 points.

Un peu de Bollywood et beaucoup d'émotion

Hapsatou Sy fait changer le plateau de continent en dansant avec les Bharati, la troupe la plus célèbre d'Inde. La chroniqueuse livre une performance électrisante et réussie, sous les yeux de son partenaire Vincent Cerutti. Seul Chris Marques a trouvé quelque chose à redire de sa performance, mais les autres jurés ont particulièrement apprécié son implication. Hapsatou Sy obtient un joli 32 pour l'artistique et la note de 29 pour la technique.

Hapsatou Sy a dansé sur un air de Bollywood Crédit : Capture d'écran TF1

Lenni-Kim s'est livré comme jamais. Le jeune chanteur a laissé sa fougue de côté pour ce troisième prime de Danse avec les stars. Habitué aux chorégraphies survoltées et très rythmées, Lenni-Kim a choisi de jouer la carte de l'émotion ce samedi : il a livré une performance très poétique avec sa partenaire Marie Denigot. Ils ont obtenu 35 comme note artistique et 30 en note technique.



La comédienne Joy Esther a elle aussi livré une performance très réussie avec son partenaire Anthony Collette, faite de mouvements au sol et de portés osés. Leur duo a charmé le jury : il leur a réservé un tonnerre d'applaudissements et leur a accordé un total de 62 points.

Une technique "catastrophique" pour Élodie Gossuin

Élodie Gossuin a tenté de charmer les juges avec une performance plus osée que d'ordinaire, pendant laquelle elle se déshabillait et s'amusait. Si sa prestation et son assurance ont plu aux jurés, ils ont malheureusement trouvé que l'ancienne Miss France manquait encore beaucoup de technique. Élodie Gossuin a finalement obtenu une note totale de 46 points : 27 pour l'artistique et 19 en technique.

Sinclair a voulu livrer une performance semblable à celle de Fred Astaire. Entouré d'une dizaine de danseurs, le chanteur s'est prêté au jeu de Broadway, haut-de-forme sur le crâne et canne à la main. Il est parvenu à communiquer son enthousiasme aux jurés, mais ils n'ont pas manqué d'épingler son manque de technique sur certains pas. Sinclair obtient une moyenne de 57 points.

Arielle Dombasle a eu le privilège de clôturer ce troisième prime de Danse avec les stars, accompagnée de danseuses du Moulin Rouge. Son partenaire Maxime Dereymez a choisi de jouer sur les styles contraires, en mélangeant tango et French Cancan dans la même chorégraphie. Cette performance étonnante a séduit une nouvelle fois le jury, qui lui a accordé la note de 33 pour l'artistique et la note de 27 pour la technique. Pour cette chorégraphie haute en couleur, Arielle Dombasle obtient 20 points supplémentaires, ce qui la classe largement en tête.

Hapsatou Sy est éliminée

Le classement des juges donnait Arielle Dombasle en première place, suivie par Agustin Galiana et Lenni-Kim. Mais c'est le public qui a le dernier mot et les téléspectateurs ont choisi d'éliminer Hapsatou Sy, une semaine après avoir fait partir Vincent Cerutti. Le premier couple à s'affronter sur la piste de Danse avec les stars va donc se retrouver dans les coulisses de l'émission dès la semaine prochaine.