publié le 28/10/2017 à 22:31

Lenni-Kim s'est livré comme jamais. Le jeune chanteur a laissé sa fougue de côté pour ce troisième prime de Danse avec les stars. Habitué aux chorégraphies survoltées et très rythmées, Lenni-Kim a choisi de jouer la carte de l'émotion ce samedi 28 octobre : il a livré une performance très poétique avec sa partenaire Marie Denigot.



Une danse en miroir qui a beaucoup ému le jury, notamment Fauve Hautot qui a évoqué une "poésie folle". Habillés comme des écoliers, béret sur la tête et pantalon à carreaux, Lenni-Kim et Marie Denigot ont été parfaitement synchronisés du début à la fin. Un pari qui a payé, puisque le jeune chanteur de seize ans s'est placé en deuxième position du classement provisoire avec un total de 65 points.

Il a obtenu 35 points pour le côté artistique de sa performance et 30 points pour sa technique. Les internautes ont eux aussi plébiscité la performance du jeune garçon sur Twitter.

#Dals j'ai adore la danse de Lenni-Kim en plus combiner 2 danses c'est vachement compliqué !¿ — Camille ¿ (@Camiiille_Tal) 28 octobre 2017

La danse de @LenniKim et de @marydenigot était tout simplement magique. On s'est cru dans un film. #DALS — Mickaël Soares (@MikeSoares69) 28 octobre 2017

moi je suis fan de ce couple... ils me boulerversent et m'embarquent a chaque fois. ¿¿¿ #DALS — londontwit (@londontwit) 28 octobre 2017