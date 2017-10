publié le 22/10/2017 à 00:08

Les paillettes ont de nouveau brillé ce samedi soir. Pour le second live de Danse avec les stars, présenté par Sandrine Quétier et Christophe Dechavanne les dix candidats en lice ont rivalisé sur la piste de danse. Arielle Dombasle, Camille Lacourt, Élodie Gossuin, Agustin Galiana, Sinclair, Lenni Kim, Joy Esther, Tatiana Silva, Hapsatou Sy, et Vincent Cerutti ont tous raconté une partie de leurs histoires en dansant. Une soirée forte en émotions avant la première élimination.



Malgré leur effort, Vincent Cerutti et Katrina Patchett n'ont pas été retenu pour la suite de la compétition. Quant à Lenni Kim et Hapsatou Sy, ils ont ébloui l'assistance par leur prestation. La soirée a démarré fort avec une danse des juges (Fauve Hautot, Jean-Marc Généreux, Chris Marques et Nicolas Archambault) et des candidats sous les applaudissements du public.



Une première partie de soirée riche en émotion

Élodie Gossuin a rendu hommage à l'homme de sa vie, sur une rumba. Elle a choisi Je te promets de Johnny Hallyday qui était la chanson de son mariage avec son compagnon Bertrand. "C'est une preuve d'amour pour que tu sois toujours à mes côtés", souffle l'ancienne Miss France à son compagnon. Il l'a d'ailleurs rejoint pour une danse surprise à la fin du spectacle pour un beau moment de complicité sur la scène.

Tatiana Silva s'est livrée comme jamais sur la scène de DALS. La Miss Météo a confié l'une de ses plus grandes blessures : la mort de sa mère quand elle avait 16 ans. Elle a dû ensuite prendre en charge son foyer et laisser de côté son enfance et ses émotions. Grâce au travail de son partenaire Christophe Licata, Tatiana Silva a réussi à se laisser-aller dans ses mouvements.



Augustin Galiana, Lenni-Kim... Les chouchous ont tenu leur rang

Agustin Galiana de se confier avant de danser. L'acteur a raconté son arrivée à Paris et la relation qu'il entretient avec sa grand-mère. "Le public français m'a accueilli dans ses bras", confie-t-il. Agustin Galiana a pris place sur la scène pour une danse contemporaine avec sa partenaire Candice Pascal sur Il est où le bonheur de Christophe Maé. Pour cette prestation, le duo a reçu 31 points.



Quant à Lenni-Kim, il a décidé de danser sur I want You Back des Jackson Five. Une chanson qui lui a permis de se remettre de son premier chagrin d'amour, quand il avait 12 ans. Une mise en scène très rétro sur une samba en compagnie de Marie Denigot.





Hapsatou Sy a dansé pour son père. "Il m'a transmis la valeur du travail, de la dignité et du courage" confie-t-elle. Pour cette soirée, c'est sur un foxtrot qu'elle s'élance avec son partenaire Jordan Mouillerac sur une reprise du titre Mon vieux. "Tu as un potentiel assez dingue", lui a déclaré la juge Fauve Hautot.

Les hommages de Vincent Cerutti et Sinclair à leurs filles

Vincent Cerutti a entamé un foxtrot pour honorer sa petite fille Abbie. Discret sur sa vie privée, le candidat a dévoilé une photo en compagnie d'Abbie et s'est confié sur son rôle de père. Si les juges n'ont pas apprécié son manque de technique, ils ont trouvé qu'il avait progressé depuis la semaine dernière. Sinclair a lui aussi décidé de se confier sur relation qu'il entretient avec sa fille Nina. Avec sa partenaire Denitsa Ikonomova, il ont dansé sur Ton héritage de Benjamin Biolay. Un ballet aérien que Nina n'a pas manqué d'applaudir les larmes aux yeux.



Arielle Dombasle a ensuite enchaîné un foxtrot pour son mari Bernard-Henri Lévy. Avec son partenaire Maxime Dereymez, Arielle Dombasle a réalisé une prestation aérienne sur Someone Like You d'Adele. "Vous avez la dramaturgie la plus forte de toute la compétition", a même confié le juge Nicolas Archambault.



Vincent Cerutti est éliminé

Camille Lacourt a terminé la soirée sur une rumba. Le nageur a salué la mission de l'UNICEF à laquelle il a participé il y a quelques années, lors d'une campagne de prévention pour la vaccination. Si les juges ont remarqué que Camille Lacourt a fait des progrès par rapport à la semaine passée, il doit encore "persévérer". Ce sont finalement Vincent Cerutti et sa partenaire Katrina Patchett qui sont éliminés.