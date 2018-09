publié le 05/09/2018 à 20:43

Une héroïne ordinaire. Agnès Naudin est capitaine de police au sein d'une brigade de protection de la famille en région parisienne. Dans son livre Affaires de famille: Immersion au sein d'une brigade spéciale, cette femme de 33 ans décrit son quotidien.



"Je suis enquêtrice. On traite toutes les affaires données par les magistrats. On s'occupe des cas de viols et d'agressions sexuelles sur les mineurs ainsi que toutes les violences conjugales et familiales. Je couvre aussi les affaires liées aux milieux scolaires", décrit cette mère célibataire d'un enfant de 5 ans.

Dans son livre, la policière détaille trois affaires traitées : le viol d'une adolescente de 16 ans par son beau-père, une nourrice qui a secoué un enfant, et les viols conjugaux dans un couple en instance de séparation. Pour pouvoir agir correctement face à ces histoires bouleversantes, les policiers de son unité reçoivent des formations spécifiques.

"On nous dispense des formations sur les auditions des auteurs, des mineurs victimes. On nous aide également à gérer le stress". Très tôt, Agnès Naudin a voulu embrasser une carrière de policière. "C'était une véritable vocation. J'ai toujours voulu travailler sur les enlèvements internationaux d'enfants et les réseaux de prostitution de l'Est de l'Europe."