publié le 09/05/2019 à 18:05

Aujourd'hui, jeudi 9 mai 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête écrivain politique qui a écrit sur Juppé, Macron ou Mélenchon mais qui n’a pas encore pris la plume sur Loiseau : Gäel Tchakaloff.

Une Grosse Tête qui, quand il était steward, a vu beaucoup de gens ne pas attendre le 8 mai pour déposer une gerbe : JeanFi Janssens.

Une Grosse Tête qui rend JeanFi jaloux quand il prend en main l'habitat urbain : Stéphane Plaza.



Une Grosse Tête qui a écrit autant de « chapô » qu’il en a porté : Franz-Olivier Giesbert.



Une Grosse Tête en tournée avec la « Raison d’Aymé », mouille sa chemise tous les soirs avec Isabelle Mergault : Gérard Jugnot.



Une Grosse Tête dont on prétend que rien que son ombre pèse déjà 50 kg : Bernard Mabille.

