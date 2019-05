publié le 13/05/2019 à 18:05

Aujourd'hui, lundi 13 mai 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête footballeur d’Orléans qui vient travailler son jeu de tête à la radio : Pierre Bouby.

Une Grosse Tête qu’on a plus de chance d’entendre commenter des élections qu’un match de foot : Christine Ockrent.

Une Grosse Tête qui ne supporte que l’équipe du Mans, 3ème de National 1 : Steevy Boulay.



Une Grosse Tête qui est rarement plein Sud sur les questions : Stéphane Plaza.



Une Grosse Tête toujours exposé Nord : JeanFi Janssens.



Une Grosse Tête qui pense que le zigzag est le chemin le plus court pour aller d’un bar à un autre : Jean-Jacques Peroni.

