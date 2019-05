VIDÉO - Emmanuel Chaunu rejoint "Les Grosses Têtes"

publié le 14/05/2019 à 18:05

Aujourd'hui, mardi 14 mai 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui fera son best-of à la rentrée Porte Saint Martin et nos Best-of tous les weekends : Muriel Robin

Une Grosse Tête qui a plus souvent été vue au Festival de Cannes que dans sa cuisine : Arielle Dombasle

Une Grosse Tête qui à Cannes à plus de chance de monter les marches d’un immeuble à louer que celles du Grand Palais : Stéphane Plaza



Une Grosse Tête qui sur les marches de Cannes regarde surtout les fashions faux-pas : Cristina Cordula



Une Grosse Tête qui obtient chaque année la Palme des bonnes réponses : Florian Gazan



Une Grosse Tête qui grâce à Ouest-France et l’Union de Reims est un des dessinateurs les plus lus et va être aujourd’hui le plus écouté : Emmanuel Chaunu





