publié le 10/09/2018 à 11:06

"This is The Voice !" Le célèbre télé-crochet musical de TF1 vient de dévoiler les artistes qui siégeront dans les fauteuils rouges du jury, le 10 septembre 2018 septembre, dans une vidéo. Pour cette saison 8, les téléspectateurs et téléspectatrices découvriront les premiers pas de Julien Clerc dans le costume de coach.



Depuis quelques mois, les rumeurs s'intensifiaient autour du retour de Jenifer, qui avait cédé son fauteuil dans la saison 4. Elle sera accompagnée par Soprano, ancien coach de la saison 5 The Voice Kids. La saison 8 compte donc deux nouvelles arrivées et un retour, sans oublier, Mika, qui reste fidèle au poste depuis la saison 3.

Zazie, qui se disait "indécise pour la saison 8", Pascal Obispo et Florent Pagny quittent donc The Voice. Ces derniers avaient annoncé depuis quelques mois qu'ils ne rempileraient pas pour une nouvelle saison. Avec ses nouveaux recrutements, TF1 va tenter de rehausser les audiences de son programme, qui en 2017, a perdu 600.000 téléspectateurs et téléspectatrices par rapport à 2016, laissant échapper 2% de part d'audience.

#TheVoice, une nouvelle ère commence !

Pour la première fois de son histoire, il y aura 3 nouvelles arrivées dans les fauteuils.

Voici les coachs de The Voice saison 8 ¿¿¿ pic.twitter.com/Zpf7PJ0mCo — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) 10 septembre 2018