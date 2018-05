publié le 12/05/2018 à 09:30

L'ultime soirée de la saison 7 promet de grands moments d'émotion, ce samedi 12 mai sur TF1. Les quatre finalistes, Maëlle, Xam Hurricane, Casanova et Raffi Arto s'affronteront lors de cette dernière ligne droite, pour tenter de succéder à Lisandro Cuxi en décrochant le titre de "plus belle voix" de The Voice.



Après des semaines de compétition, les quatre jeunes talents s'affronteront lors d'une ultime soirée exceptionnelle, marquée par une pléiade d'artistes. Au programme, les prestations de Mylène Farmer, Amir et Maître Gims, Kendji Girac, Vianney ou Amel Bent, invités du prime de finale de The Voice.

Autre moment marquant à prévoir lors de cette soirée, un hommage rendu à la chanteuse Maurane, disparue lundi 7 mai dernier. Les quatre finalistes interpréteront ensemble Sur un prélude de Bach, titre de l'artiste belge imaginé par Jean-Claude Vannier en 1991, explique Le Parisien. Un moment qui s'annonce fort en émotion.

Les téléspectateurs devront alors désigner le grand vainqueur de cette édition. La saison 2018 verra-t-elle la victoire d'une jeune femme, Maëlle, ce qui serait une grande première dans l'histoire de The Voice ?