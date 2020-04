VIDÉO - "The Voice" : l'élimination d'Ana provoque la colère des internautes

publié le 12/04/2020 à 11:05

"On avait enfin trouvé 'The Voice'", "Ana, c'est THE artist", "Comment Amel a pu éliminer Ana ?"... Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs de The Voice n'ont pas caché leur déception de voir la jeune Ana, 16 ans, se faire éliminer aux portes de la demi-finale et des shows en direct par sa coach, Amel Bent.

La jeune femme avait pourtant tout pour se qualifier : un univers bien à elle, une voix peu commune, et une personnalité déjà bien affirmée pour son jeune âge. C'est ce qui avait plu à sa coach dès les auditions à l'aveugle. Dans le portrait qui a précédé sa prestation de ce samedi 11 avril, Amel Bent disait même d'elle : "C'est la plus jeune de mon équipe mais peut-être que c'est l'artiste la plus accomplie".

Des compliments qui ont sans doute laissé beaucoup d'espoir à Ana de continuer l'aventure. Mais à la fin de sa prestation enflammée sur Bad Guy de Billie Eilish, le verdict est tombé : Amel Bent, qui avait déjà sélectionné les trois talents de son équipe pour poursuivre l'aventure (mais qui pouvait en choisir un dernier puis faire son choix final, ndlr), lui a annoncé qu'elle ne se rendrait pas au Palais des Sports pour la demi-finale. Elle a évoqué "le manque de muscle" dans la voix d'Ana, lycéenne originaire des Landes.

Une désillusion immense pour l'adolescente, qui n'a pu retenir ses larmes. L'émotion a aussitôt envahi le plateau et les coachs, qui sont venus la réconforter. Sur Twitter, partagés entre colère et incompréhension, les internautes n'ont pas caché leur déception de voir éliminée celle qui pouvait selon haut remporter cette édition 2020 du télé-crochet.

Comment Amel Bent a pu éliminer Ana? Elle avait tout pour gagner la saison de The voice, la voix, le look, l'originalité, la présence scénique, le talent... tout çà parce qu'elle est encore jeune???🤔 Amel vient de laisser partir la seule personne qui aurait pu la faire gagner... — Clo (@Clo15956864) April 12, 2020

Je n’ai absolument pas compris le choix d’Amel... Ana a une voix qui se démarque totalement, elle est extraordinaire. Mais l’avenir en dehors de the voice lui promet de très belles choses et ce n’est que le début d’une belle et longue aventure j’en suis persuadée ! — 𝓙𝓮𝓼𝓼 🏳️‍🌈 (@jessrcyy) April 11, 2020

Je suis révoltée, Amel vient d’éliminer Ana 16 ans, The Voice est donc fini!!! Merci Amel — LE PARADIS (@LeParadis33121) April 11, 2020