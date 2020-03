"The Voice" : Lara Fabian demande à changer les règles en pleine émission

publié le 08/03/2020 à 15:26

Elle n'a pas voulu éliminer ses favoris. Lara Fabian a surpris le public dans The Voice, samedi 7 mars. L'émission prévoyait que deux candidats chantent la même chanson et que leur coach doive départager la meilleur prestation dans une "battle".



Mais contrairement à Amel Bent, à Marc Lavoine ou Pascal Obispo, qui pouponnent 14 candidats, la belge n'en n'a que 13. Elle a donc dû organiser une "battle" entre trois candidats au lieu de deux : Cheyenne, Amaury et Maria pour chanter You Raise me Up de Secret Garden.

"Vous nous avez fait voler, rêver, chacun de vous est unique", s'est emporté Lara Fabian à la fin de la prestation. La star choisit de garder auprès d'elle Cheyenne mais lorsque les candidats quittent le plateau, elle supplie Nikos Aliagas : "J'aimerais prendre le droit de garder un talent". Le présentateur est d'avoir surpris et son oreillette lui confirme que la production accepte sa requête. C'est ainsi que Maria a été sauvé in extremis.