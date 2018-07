publié le 28/01/2018 à 00:05

C'est une grande première dans l'histoire de The Voice. Gulaan a interprété un chant kanak en costume traditionnel. Sous les applaudissements du public et des coachs, il a offert un véritable moment de poésie. Gulaan est très connu en Nouvelle-Calédonie, notamment avec son groupe OK Ryos. En 2018, il a tenté sa chance dans le télé-crochet de TF1. Les internautes ont été nombreux et nombreuses à saluer sa prestation en soulignant à quel point elle était "authentique", "sublime" et "très sincère".



Intitulée Nodeï Perofeta, cette chanson traditionnelle a eu beaucoup d'effets sur les coachs de The Voice. Un peu impressionné après sa prestation, Gulaan a hésité quelques instants avant de choisir son coach pour la suite de l'aventure. Finalement, il a rejoint Zazie sous les applaudissements du public.