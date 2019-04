publié le 24/04/2019 à 18:05

Aujourd'hui, mercredi 24 avril 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui a battu l’Arme Fatale et les Avengers hier soir avec le Capitaine Marleau : Muriel Robin.

Une Grosse Tête qui prolonge le succès des célèbres filles de La Rochelle : Valérie Mairesse.

Une Grosse Tête qui vient ici en deux roues puisqu’il s’est fait voler sa voiture en 1974 dans les Valseuses : Gérard Jugnot.



Une Grosse Tête plus fort que Mbappé puisque des triplés il en fait au moins à chaque émission : Florian Gazan.



Une Grosse Tête à qui on va éviter de confier la rénovation de Notre Dame si on ne veut pas se retrouver avec un Chat à la place de la Flèche : Philippe Geluck.



Une Grosse Tête qui a fait un don de sperme pour Notre Dame dans le cadre de la fécondation in « vitraux » : JeanFi Janssens.

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75 euros).

Bonne chance à tous !