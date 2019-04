publié le 25/04/2019 à 17:15

Dans "Les Grosses Têtes" du jour, Laurent Ruquier avait réuni Philippe Geluck, Muriel Robin, Yoann Riou, Valérie Mairesse, Steevy Boulay et Olivier de Kersauson sur le plateau du Grand Studio RTL. L'Amiral, faisait d'ailleurs son grand retour après quelques semaines en Polynésie.



Dans l'émission du jour, Laurent Ruquier revenait évidemment sur les disparitions du chanteur Dick Rivers et du comédien Jean-Pierre Marielle, la veille, mercredi 24 avril.

L'occasion pour nos sociétaires de rendre hommage avec humour, à ces deux grands artistes français.

Et aujourd'hui, Yoann Riou était particulièrement excité. Le journaliste sportif de la chaîne l'Équipe, n'a pas arrêté de taquiner l'humoriste et comédienne Muriel Robin, installée à sa gauche dans le studio. Tout d'abord en laissant traîner ses yeux sur le téléphone de cette dernière lorsque elle envoie des textos.

Muriel Robin n'hésite pas à lâcher au micro "Je ne veux plus jamais être assise à coté de Yoyo, Youyou, je sais pas quoi !"



Et enfin, lorsque son voisin du jour rend hommage à sa façon à Jean-Pierre Marielle en refaisant une scène du film Les Galettes de Pont-Aven, Muriel Robin craque complètement et lui envoie un verre d'eau à la figure (séquence à voir dans la vidéo ci-dessus).