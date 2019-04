publié le 23/04/2019 à 18:05

Aujourd'hui, mardi 23 avril 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui a été Ministre de l’écologie et qui a trouvé son développement durable en arrêtant la politique : Roselyne Bachelot.

Une Grosse Tête qui a passé tout le weekend de Pâques caché dans le jardin psans que personne vienne la chercher : Chantal Ladesou.

Une Grosse Tête Roi de l’immobilier mais bas de plafond sur les questions : Stéphane Plaza.



Une Grosse Tête dont les "oh oui" coûtent 300 euros : Caroline Diament.



Une Grosse Tête qui n’aime les chocolats de Pâques que s’il y a de la liqueur à l’intérieur : Jean-Jacques Peroni.



Une Grosse Tête qui a loupé sa carrière d’agent secret parce qu’il se mettait à table trop facilement : Bernard Mabille.

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75 euros).

Bonne chance à tous !