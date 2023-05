Un mois et demi après la polémique, Gims a trouvé un soutien, en la personne de Rama Yade. Dans une interview diffusée le 22 mars dernier, le rappeur Gims a repris une affirmation ancienne, selon laquelle les Égyptiens disposaient dès l'Antiquité d'un système électrique grâce aux pyramides. "Les pyramides qu'on voit là, au sommet il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité", avait-il déclaré.

Ce mardi 2 mai, Rama Yade, ancienne secrétaire d'État, a pris la parole dans une vidéo de près de 4 minutes, publiée sur son compte Twitter, pour "défendre" l'artiste. "J'ai vu comment depuis Paris, beaucoup se sont moqués de toi. J'ai vu avec quelle délectation certains ont contesté l'idée d'un leadership africain, comme si c'était quelque chose d'aberrant. Dans son interview, Gims assurait également que les Africains étaient présents en Europe avant même les Européens. Selon le chanteur, "les Afropéens" peuplaient l'Europe il y a 50.000 ans. "Ils ont été décimés par les vrais Européens, entre guillemets, qui venaient d'Asie", ajoutait-il.

"Je ne te défends pas parce que tu en a besoin, mais je le fais pour nos enfants. Ce n'est peut-être pas la lettre de ce que tu as dit qui est important, mais l'esprit. (...) Il n'y avait peut-être pas d'électricité sur les pyramides, mais il y avait beaucoup mieux que ça. C'est en Afrique que l'Homme est devenu bipède. L'Âge de la pierre aussi, a commencé en Afrique", explique encore Rama Yade. "Tu ne méritais pas ce lynchage, tu as juste voulu corriger une injustice, réparer les Africains dans leur dignité d'hommes et pour cela, je te salue volontiers".

