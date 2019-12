VIDÉO - Qui veut faire une sortie avec Yoann Riou ?

publié le 18/12/2019 à 18:05

Découvrez Les Grosses Têtes du mercredi 18 décembre 2019 !

Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : Une Grosse Tête qui s’intéresse plus à la retraite de Russie qu’à sa propre retraite : Franck Ferrand.

Une Grosse Tête qui 40 ans après les bronzés font du ski continue à venir dans une station : Gérard Jugnot. Une Grosse Tête qui préfère écouter le dernier opéra d’Andréa Boccelli que voir le dernier épisode de Star Wars : Roselyne Bachelot. Une Grosse Tête qui n’a rien a envier à la princesse Leia puisqu’elle c’est la reine de l’info : Christine Ockrent. Une Grosse Tête qui attend toujours que Bernard Mabille lui dise : "Yoann je suis ton père" : Yoann Riou.

Une Grosse Tête qui n’a pas vu son sabre laser depuis plus de 20 ans : Bernard Mabille.

> Les Grosses Têtes ne veulent pas voir Yoann Riou en dehors de l'émission Crédit Image : Jules Peroni | Crédit Média : Jules Peroni | Durée : 05:48 | Date : 18/12/2019

