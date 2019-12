VIDÉO - La nouvelle vie de Christophe Beaugrand

publié le 17/12/2019 à 18:05

Découvrez Les Grosses Têtes du mardi 17 décembre 2019 !

Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour :

Une Grosse Tête pour qui la retraite est encore très loin vu qu’elle est toujours stagiaire sur France3 : Michèle Bernier.

Une Grosse Tête avec qui il ne faut pas compter sur la prime de Noël de 300 euros sur les questions : Marc Lambron.

Une Grosse Tête qui a décidé de travaillé plus longtemps puisqu’il prolonge son spectacle à partir de samedi au théâtre du Trianon :Fabrice Eboué.

Une Grosse Tête qui cotise depuis plus de 50 ans à la caisse de retraite des râleurs professionnels : Pierre Benichou.

Une Grosse Tête qui part en retraite tous les weekends au Mans : Steevy Boulay.

Une Grosse Tête avec qui on peut dire qu’en ce moment il est plus dans le changement de couche que dans le changement de régime des retraites :Christophe Beaugrand.

