publié le 23/10/2019 à 17:41

Comment être un bon militant de gauche ? Venu faire la promo de son film, Sorry we missed you, en salles en France ce mercredi 23 octobre, Ken Loach tente de répondre à cette question épineuse dans une interview vidéo accordée à l'Obs. Le cinéaste engagé dresse ainsi une liste de trois films à voir pour être un bon militant de gauche.

En première place lui vient le souvenir du film La bataille du Chili, du chilien Patricio Guzmán. Commencé en 1973, neuf mois avant le coup d'État militaire de Pinochet, le film se voulait être, au départ, le simple miroir de milliers de visages incertains d'une société en crise. La bataille du chili fût bien plus. Patricio Guzmán devient très vite un témoin, malgré lui, de l'explosion du pays et du début d'une dictature meurtrière. "C'est une illustration de ce que peut être la politique internationale, estime-t-il, et plus particulièrement celle des États-Unis et de leur colonialisme".

> Bataille d'Alger (La) par Gillo Pontecorvo

Autre moment de l'histoire, autre bataille. Ken Loach cite également La bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo, son défunt ami. Réalisé en 1966, le film est tourné comme un documentaire et nous (re)plonge en 1957. Le peuple algériens veut son indépendance et procède à plusieurs attaques terroristes, mais la France résiste violemment et utilise la torture. Ali La Pointe refuse de baisser les bras et le colonel Mathieu est prêt à tout pour mener à bien ses missions. Jonglant de chaque côté de la guerre, l'oeuvre du réalisateur italien est "un très bon film sur la lutte contre l'impérialisme français", estime Ken Loach.

Enfin, le réalisateur de Looking for Eric et Le vent se lève, cite le célèbre film de Vittorio De Sica, Le Voleur de bicyclette. Tournée en 1949 en Italie, il retrace la simple histoire d'Antonio qui trouve un emploi de colleur d'affiches après avoir été au chômage durant deux ans. Mais tout s'effondre quand il se fait voler son outil indispensable de travail : sa bicyclette. "La beauté du film repose sur cette simplicité", confie Ken Loach à l'Obs. "Si vous voulez apprendre à être un bon militant de gauche, ou une bonne militante de gauche, regardez Le Voleur de bicyclette" conclue-t-il.

> Le Voleur de Bicyclette Bande Annonce HD Bluray