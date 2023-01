VIDÉO - Quand Kate Winslet rassure une jeune journaliste stressée de l'interviewer

Kate Winslet éblouit Internet avec sa bienveillance. L'actrice de Titanic, Eternal Sunshine of the Spotless Mind ou encore Raison et Sentiments semble avoir prouvé à nouveau qu'elle est à l'image de ses personnages.

Pendant la promotion du film Avatar 2, l'actrice britannique a répondu cette semaine aux questions d'une jeune intervieweuse pour l'émission allemande pour enfant Logo!.

La jeune Martha était très stressée, alors Kate Winslet s'est voulue rassurante : "C'est la première fois que tu le fais ? Ok, devine quoi ? Quand nous ferons cette interview, ce sera l'interview la plus incroyable de tous les temps. Et tu sais pourquoi ? Parce que nous avons décidé que ce sera le cas ! Donc on le décide, maintenant, toi et moi, que ce sera une interview fantastique", dit-elle à la jeune Martha.

Cette interview fait le tour d’Internet. Les articles se multiplient partout dans le monde. Sur Twitter, la vidéo cumule plus de six millions de vues et tous les spectateurs soulignent sa gentillesse.

Après l’interview, l'actrice et la jeune intervieweuse ont pris un selfie. La jeune Martha peut se vanter d’avoir fait une interview qui restera dans les annales

