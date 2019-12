VIDÉO - Philippe Manoeuvre s'attire les foudres d'Olivier de Kersauson

publié le 05/12/2019 à 18:05

Découvrez Les Grosses Têtes du jeudi 5 décembre 2019 !

Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour :

Une Grosse Tête qui a connu tellement de réforme des retraites qu’elle a fini par prendre la sienne en politique : Roselyne Bachelot.

Une Grosse Tête qui manifestera contre la réforme des retraites si on supprime le pot de départ : Jean-Jacques Peroni.

Une Grosse Tête sur qui les retraités ne peuvent pas compter pour avoir une prime de 300 euros : Florian Gazan.

Une Grosse Tête qui continue à cotiser pour la retraite des BB Brunes : Philippe Manoeuvre.

Une Grosse Tête toujours en arrêt de travail sur les bonnes réponse : Stéphane Plaza.

Une Grosse Tête qui a vu plus de grèves que n’importe quel syndicaliste : Olivier de Kersauson.

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75 euros).

Bonne chance à tous !



NOUVEAU - "Mais qu'est-ce que vous nous chantez là ?"

Venez défier Les Grosses Têtes en musique ! Vous chantez un titre à l'antenne et si Les Grosses Têtes ne trouvent pas l’interprète, vous gagnez !

Inscrivez-vous dès maintenant sur rtl.fr.