VIDÉO - Yoann Riou ravi de retrouver "Les Grosses Têtes"

publié le 03/12/2019 à 18:05

Découvrez Les Grosses Têtes du mardi 3 décembre 2019 !

Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour :

Une Grosse Tête qui fait des millions d’entrées au cinéma, qui trouve toutes les questions dans l’émission… et qui tout d’un coup se réveille : Stéphane Plaza.

Une Grosse Tête qui a toujours frisé même les bonnes réponses : Valérie Mairesse.

Une Grosse Tête dont le papa était professeur mais qui n’a jamais été reconnu par l’éducation nationale : Michèle Bernier.

Une Grosse Tête qu’on appelle professeur mais il faudra un jour qu’on vérifie ses diplômes : François Rollin.

Une Grosse Tête dont un de ses principaux rôles va bientôt être sur tous les trottoirs de tous les grands magasins : Gérard Jugnot.

Une Grosse Tête qui pourrait être ballon d’or des commentateurs de foot les plus fous : Yoann Riou.

