VIDÉO - Paris : Igor Bogdanov vend son incroyable maison

publié le 02/08/2019 à 12:11

1,35 millions d'euros. C'est le prix à verser si vous souhaitez habiter dans la maison d'Igor Bogdanov. Selon Le Figaro, sa demeure est désormais à vendre via l'agence Property Premium.

Cette maison gothico-médiévale, datant du XVème siècle, faisait office de relais de chasse puisqu'elle se situe près du bois de Boulogne. Achetée en 1990, Igor Bogdanov l'avait alors entièrement rénovée avec l'aide de son père, "sculpteur et ouvrier", confiait-il au Parisien en 2009.

La bâtisse de 106m² habitable dispose de deux chambres, dont une suite parentale, d'un bureau et d'une salle-de-bain. La décoration est atypique : le rez-de-chaussée dispose de 4 mètres de hauteur sous plafond, les murs "sont recouverts par d'immense tapisseries de Bruxelles du XVIème siècle" et par des toiles d'araignées. Igor Bogdanov "aime bien laisser la vie et l'empreinte du temps", selon ses dires. Un "lieu unique à Paris".