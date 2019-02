publié le 20/02/2019 à 18:05

Aujourd'hui, mercredi 20 février 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête dont l’accent est un hommage en soi à Karl Lagerfeld : Marcela Iacub.

Une Grosse Tête pour qui les plus beaux défilés son au salon de l’agriculture : Karine Le Marchand.

Une Grosse Tête pour qui l’amour n’est pas dans le pré mais en mer : Olivier de Kersauson.



Une Grosse Tête qui, avec ses lunettes noires, est le Karl Lagerfeld du rock : Philippe Manœuvre.



Une Grosse Tête qui n’aurait pas pu devenir un grand couturier puisqu’il ne fait jamais dans la dentelle : Laurent Baffie.



Une Grosse Tête qui n’a jamais été suspecté d’anorexie : Bernard Mabille.

Les Grosses Têtes du mercredi 20 février 2019 Crédit : Kervin Portelli

