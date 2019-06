publié le 13/06/2019 à 18:05

Aujourd'hui, jeudi 13 juin 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui prouve régulièrement à travers ses livres qu’il en est vraiment une : Lorànt Deutsch.

Une Grosse Tête qui crie « touche pas à mon poste » dès qu’il est réglé sur RTL : Jean-Luc Lemoine.

Une Grosse Tête qui dans la guerre des sexes veut bien se mettre au milieu : Valérie Mairesse.



Une Grosse Tête qui le 29 juin va faire disjoncter le Stade de France avec ses 1000 rockeurs et ses centaines de guitares électriques : Philippe Manœuvre.



Une Grosse Tête qui steward ou humoriste ne s’écrase jamais : JeanFi Janssens.



Une Grosse Tête qui a moins souvent pris l’avion qu’un petit dernier pour la route : Jean-Jacques Peroni.

