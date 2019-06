publié le 06/06/2019 à 18:05

Aujourd'hui, jeudi 6 juin 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui si elle avait été utilisé par la BBC pendant la guerre pour dire « Ici Londres les Français parle aux Français » aurait durci les mouvements de résistances : Marcela Iacub.

Une Grosse Tête qui est barge et qui chausse du 44 : Chantal Ladesou.

Une Grosse Tête qui préfère faire un Grand Cri D’Amour que la Guerre ! : Michèle Bernier.



Une Grosse Tête qu’on aurait retrouvé en 1944 dans un bombardier allié en train de demander à l’équipage : sucré ou salé ? : JeanFi Janssens.



Une Grosse Tête qu’on surnomme « le mur de l’atlantique » dès qu’il va à la plage : Bernard Mabille.



Une Grosse Tête qui n’a pas débarqué dans le Calvados, mais c’est plutôt l’inverse : Jean-Jacques Peroni.

